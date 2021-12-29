Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü

Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Eyyübiye ilçesi Dedeosman Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Toprak'ın hareketsiz halde yattığını gören ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Toprak'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Toprak'ın cenazesi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz