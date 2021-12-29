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Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü

29.12.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü

Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Eyyübiye ilçesi Dedeosman Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Toprak'ın hareketsiz halde yattığını gören ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Toprak'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Toprak'ın cenazesi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

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