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Şanlıurfa’da kilitli parke yol çalışması

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.08.2020 13:01 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatiflerine ait meslek sitesi yollarını kilitli parke döşeyerek çamur ve çukurdan kurtarıyor.Şanlıurfa’nın üretim ve istihdamına büyük destek vermek amacıyla kendi meslek guruplarında oluşturulan kooperatiflerce yapımı tamamlanan meslek sitesi yollarında altyapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri site yollarını kilitli parke ile buluşturuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatiflerine ait meslek sitesi yollarını kilitli parke döşeyerek çamur ve çukurdan kurtarıyor.
Şanlıurfa’nın üretim ve istihdamına büyük destek vermek amacıyla kendi meslek guruplarında oluşturulan kooperatiflerce yapımı tamamlanan meslek sitesi yollarında altyapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri site yollarını kilitli parke ile buluşturuyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri Hurdacılar Sitesi yollarında kilitli parke döşeme çalışmasını sürdürüyor. Toplamda 16 bin metrekare kilitli parke döşemesi yapılacak olan Hurdacılar Sitesinin çalışmaların ardından hizmete açılması bekleniliyor. Site hizmete girdiğinde bölge esnafına ve istihdamına büyük destek sağlayacak. Çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade eden bölge esnafı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e şahsında tüm çalışanlarına ve özellikle Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.
Tarihi İpekyolun’da kalan trafonun yıkımını gerçekleştirdi
Şanlıurfan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarihi İpekyolu olarak adlandırılan yolda yer alan Karakoyun Köprülü Kavşağı ve Viyadük çalışmaları kapsamında yol sınırları içersinde kalan trafonun yıkımını yaparak yolu genişletti. Büyükşehir Belediyesi, yıkımı yapılan trafonun geriye alındığını daha da güçlendirilerek bölgeye hizmet vermesinin sağlandığını bildirdi.

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