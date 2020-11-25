Şanlıurfa’da kreş ve gündüz bakımevlerine denetim

Şanlıurfa’da yüz yüze eğitime devam etmesi kararı alınan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler, özel eğitim kurumları ve gündüz bakım evlerine yönelik denetim yapıldı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından görevlendirilen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı üç ekip tarafından yapılan denetimlerde ilk günde 51 kreş ve gündüz bakımevi denetlendi. Kreş ve gündüz bakımevi sahipleri ile buralarda çalışan personelde korona virüs hakkında gerekli bilincin geliştiğinin gözlemlendiği denetimlerde, görevli denetim ekipleri tarafından çalışanlara temizlik, maske ve mesafe konularında da bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca, denetimler sırasında ekipler tarafından tespit edilen kural ihlalleri için de gerekli cezai işlemler uygulandı.

