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Şanlıurfa'da kumar oynayan 30 kişiye para cezası uygulandı

10.09.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da kumar oynayan 30 kişiye para cezası uygulandı

Şanlıurfa'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 30 kişiye toplam 40 bin 80 lira para cezası verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Eyyübiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bir iş yerinde tombala oynandığını tespit etti.

Baskında kumar oynanan masalardaki malzemelere el koyan ekipler, 30 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle 40 bin 80 lira ceza uyguladı.

Kumar oynattığı öne sürülen 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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