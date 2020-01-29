YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da masa tenisi turnuvası ilgi gördü

Şanlıurfa’da masa tenisi turnuvası ilgi gördü

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.01.2020 14:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası final müsabakaları ile tamamlandıŞanlıurfa’da gençlere yönelik faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere "Haydi Gençler Büyükşehir’deyiz" tatili hediyesi olarak dart ve Masa Tenisi Turnuvası düzenledi.208 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada Şanlıurfa Masa Tenisi İl Temsilcisi Bilal Özal yağtığı açıklama da, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti Gençlik Kollarının beraber organize ettiği masa tenisi turnuvası Büyükşehir Belediyesi Tenis Dünyası Tesislerinde yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası final müsabakaları ile tamamlandı
Şanlıurfa’da gençlere yönelik faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere "Haydi Gençler Büyükşehir’deyiz" tatili hediyesi olarak dart ve Masa Tenisi Turnuvası düzenledi.
208 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada Şanlıurfa Masa Tenisi İl Temsilcisi Bilal Özal yağtığı açıklama da, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti Gençlik Kollarının beraber organize ettiği masa tenisi turnuvası Büyükşehir Belediyesi Tenis Dünyası Tesislerinde yapıldı. Turnuvaya 13-17 yaş grubu 208 sporcu katıldı. Gençlere yönelik desteklerinden ötürü Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ediyoruz" dedi.
Turnuvada Abdullah Değerli birincilik, Okan Koşar ikincilik, Berat Sur üçüncülük, Ani Kuş ise dördüncülük derecesi ile müsabakaları tamamlayan sporcular oldu.
Turnuvaya katılan sporcular da organizasyondan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Müftü Çelebi için veda yemeği

Müftü Çelebi için veda yemeği

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 29 Ocak Çarşamba

İmsak
06:01
Sabah
07:24
Öğle
12:43
İkindi
15:28
Akşam
17:52
Yatsı
19:10

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Çarşamba

Burhan Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Medine Eczanesi
Merkez
Ünlüsoy Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
Bozova Eczanesi
Bozova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Yalçınkaya’dan yeni yıl mesajı

Başkan Yalçınkaya’dan yeni yıl mesajı

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

Viranşehir’de iletişim seminerleri başladı

Viranşehir’de iletişim seminerleri başladı

Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı

Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.