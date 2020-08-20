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Şanlıurfa’da mevcut yollar revize ediliyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 20.08.2020 12:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, mevcut yollarda revizyon uygulamasına devam ediyor.Kent merkezi ve özellikle kırsalda kavurucu sıcaklığa rağmen yol ağlarını daha da güçlendirmek için mesai harcayan belediye ekipleri, pandemi süreci ile mücadelenin yanı sıra 2020 yılı planlamasında yer alan program çerçevesindeki güzergahlarda eskiyen, yıpranmış asfaltı revize ederek halkın hizmetine sunuyor.

Şanlıurfa’da mevcut yollar revize ediliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, mevcut yollarda revizyon uygulamasına devam ediyor.
Kent merkezi ve özellikle kırsalda kavurucu sıcaklığa rağmen yol ağlarını daha da güçlendirmek için mesai harcayan belediye ekipleri, pandemi süreci ile mücadelenin yanı sıra 2020 yılı planlamasında yer alan program çerçevesindeki güzergahlarda eskiyen, yıpranmış asfaltı revize ederek halkın hizmetine sunuyor. Eyyübiye İlçesi Hayati Harrani Caddesi’nde eskiyen yıpranmış asfaltı revize eden Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerine bölge halkı teşekkür etti.

Şanlıurfa’da mevcut yollar revize ediliyor

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Şanlıurfa Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:11
Sabah
05:39
Öğle
12:33
İkindi
16:16
Akşam
19:18
Yatsı
20:39

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Burhan Eczanesi
Haliliye
Halil İbrahim Eczanesi
Haliliye
Şahin Eczanesi
Haliliye
Vereseli Abbasoğlu Eczanesi
Eyyubiye
İnalı Eczanesi
Karakopru
Ünlüsoy Eczanesi
Akcakale
Aydoğdu Eczanesi
Birecik
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