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Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.02.2020 15:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil A. idaresindeki 63 FC 307 plakalı yolcu minibüsü, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 10. kilometresinde, Mustafa B. yönetimindeki 31 K 2521 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil tahliye kanalına, minibüs ise şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile minibüsteki 4 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Şanlıurfa

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