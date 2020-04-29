YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da mobil Ramazan etkinliği

Şanlıurfa’da mobil Ramazan etkinliği

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.04.2020 13:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçe Belediyesi, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar için mobil Ramazan etkinliği düzenledi.Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlara, Ramazan ayının maneviyatını yaşatmak isteyen Karaköprü Belediyesi, özel olarak hazırlatılan bir araçla caddeleri gezip vatandaşlar için dinletiler düzenledi.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçe Belediyesi, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar için mobil Ramazan etkinliği düzenledi.
Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlara, Ramazan ayının maneviyatını yaşatmak isteyen Karaköprü Belediyesi, özel olarak hazırlatılan bir araçla caddeleri gezip vatandaşlar için dinletiler düzenledi. Yaklaşık 2 saat süren dinleti sırasında vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak etkinliğe eşlik etti.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, günlerini evlerinde geçirmek durumunda kalan vatandaşlara moral olması amacıyla Ramazan etkinliği başlattıklarını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
03:56
Sabah
05:25
Öğle
12:27
İkindi
16:13
Akşam
19:19
Yatsı
20:43

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Bozanoğlu Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Ferit Acemoğlu - 29.04.2020 Eczanesi
Merkez
Forum Eczanesi
Merkez
Servet Eczanesi
Merkez
Şifanur Eczanesi
Akcakale
Sağlık Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor

Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.