Şanlıurfa’da park halindeki otomobile tır çarptı: 1 yaralı

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu Selahattin Eyyubi Bulvarı’nda meydana geldi. Şanlıurfa istikametinden Siverek yönüne doğru seyir halinde bulunan V.Ç. idaresindeki 33 CPE 94 plakalı tır, arızalanan ve sol şeritte park halinde bulunan 63 AAT 085 plakalı otomobile çarptı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü H.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık sevk edildi. Yaralı ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü olay yerinde alkol testinden sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

