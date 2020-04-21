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Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizlerden biri yaşamını yitirdi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.04.2020 12:56 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizlerden biri yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da pencereden düşen 2 yaşındaki ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki ikizler R.D. ve R.D. merkez Karaköprü ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki evlerinin penceresinden, dengelerini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahaleleri yapılan ikizler, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalelere rağmen ikizlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yoğun bakıma alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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