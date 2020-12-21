Şanlıurfa’da perma kültür çiftliği projesi ile yaşam alanları yeşillenecek

Şanlıurfa’da büyük bir gelişim ve dönüşümü gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, hayata geçireceği Perma Kültür Çiftliği projesi ile vatandaşları yeşille buluşturacak.

İklim krizinin meydana getirdiği olumsuz gidişatı dikkate alarak, karbon ayak izimizi düşürme hedefinden yola çıkan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, suyu daha tasarruflu kullanabileceğimiz farklı tarım yöntemlerini deneyimlemek ve bunları vatandaşların hizmetine sunmak amacıyla yaşadığımız yerlerin tarımsal olarak sürdürülebilir yerleşimlere dönüştürülmesi için Perma Kültür Çiftliği projesini hayata geçiriyor.

" Sürdürülebilir ve organik tarım kente uyarlanıyor"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehir yaşantılarının stresinden uzaklaşmasını sağlamak, toprağa dokunup onu işleyerek tüketebilecekleri meyve ve sebzeleri yetiştirmeye olanak sağlayan sürdürülebilir tarım politikalarından biri olan Perma Kültür Çiftliği projesini hayata geçiriyor.

Ekolojik ayak izi küçültülüyor

Tarımsal verimliliğe yönelik ekosistemlerin bilinçli olarak tasarlanması ve sürdürülmesi amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik Ve İnovasyon Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje ile çevre üzerindeki etkilerinden biri olan ekolojik ayak izi küçültme olanağı sağlanmış olacak.

Kurslara katılacaklara sertifika verilecek

Sürdürülebilir ve organik tarım uygulamalarından şehirde yaşayan vatandaşların da istifade etmelerini sağlayan çalışma ile organik tarım, akıllı sulama, akıllı aydınlatma, yeşil balkon, tarımsal üretime kentlinin katılması konusunda Şanlıurfa Organik Tarım ve Eğitim Merkezi (ŞOTEM) bünyesinde eğitimler verilecek. Eğitimlerin sonunda katılımcılar sertifika almaya hak kazanacaklar.

