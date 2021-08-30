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Şanlıurfa'da PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

30.08.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, daha önce terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütle iş birliği yaptığı tespit edilen kişilere yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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