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Şanlıurfa’da polis memurunu yaralayan 6 kişiden 2’si tutuklandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.04.2020 23:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yasağa uymayıp açtığı bakkala işlem yapmak isteyen ekibe saldırıp bir polis memurunu yaralayan 6 kişiden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesine bağlı Saha Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekibi, bir bakkalın açık olduğunu fark etti.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yasağa uymayıp açtığı bakkala işlem yapmak isteyen ekibe saldırıp bir polis memurunu yaralayan 6 kişiden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesine bağlı Saha Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekibi, bir bakkalın açık olduğunu fark etti. İşlem yapmak için dükkana giren polis ekiplerine, iddiaya göre, iş yeri sahibi ve çağırdığı yakınları saldırdı. Bölgeye çağrılan takviye ekiplerince saldırganlar F.Ç., S.Ç., M.E.Ç., A.Ç., S.Ç. ve M.Y. gözaltına alındı. Olayda yaralanan 1 polis memuru ise 112 Acil Servis ekiplerinde Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "görevli memura mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç. ve S.Ç. tutuklanırken, diğer 4 kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Acar Eczanesi
Merkez
Dartar Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Kayık Eczanesi
Merkez
Sinan Eczanesi
Merkez
Şifanur Eczanesi
Akcakale
Tuğba Eczanesi
Birecik
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