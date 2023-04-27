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Şanlıurfa’da renkler sanatla buluştu

27.04.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağındaki atölyelerde her yaştan vatandaşların katıldıkları kurslarda ebru sanatından, ahşap oymacılığına biblo sanatında yağlı boya resim kurslarında rengarenk desen desen şekiller tablolara yansıtılıyor.

Şanlıurfa’da renkler sanatla buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığına bağlı Sanat Sokağındaki sanat atölyelerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Her yaştan sanat etkinliklerinin düzenlendiği sokakta vatandaşlar günün büyük bir bölümünü buradaki atölyelerde geçiriyor.

Her yaştan vatandaşların katıldığı Sanat Sokağındaki etkinliklere çocuklar kadar gençlerde yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle kadınların uğrak mekanı haline gelen atölyelerde ahşap oymacılığı yoğun ilgi görüyor. Günün stresini burada atan kadınlar hazırladıkları desenleri ahşaba işliyor.

Göbeklitepe temalı ahşap oymacılığı kurslarına katılan kadınlar hayal ettikleri desenleri ahşaba yansıtıyor. biblo ve hediyelik süs eşyalarının hazırlandığı atölyelerde çocuklar ise hayallerini tuvale yansıtıyor. Rengarenk boyalarla desenlerin tuvallere yansıtıldığı tablolar, evlerin duvarlarını süslüyor.

Geçmişten bu güne unutulmaya yüz tutmuş ebru sanatını gelecek nesillere aktarmaya çalışan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Sanat Sokağında açtığı Ebru Atölyesine her yaştan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Birçok kursun düzenlendiği, Renklerle sanatın buluştuğu atölyelerdeki kurslara katılan vatandaşlar desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.

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