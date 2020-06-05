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Şanlıurfa’da salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 05.06.2020 15:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs salgını nedeniyle cemaatle ikinci defa cuma namazı kılındı.Korona virüs tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ikinci haftasında Şanlurfa’da vatandaşlar, cuma namazı için Balıklıgöl Platosu’nda yer alan Dergah Camisi’nde sosyal mesafe kuralına uyarak olarak saf tutarak namaz kıldı.

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs salgını nedeniyle cemaatle ikinci defa cuma namazı kılındı.
Korona virüs tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ikinci haftasında Şanlurfa’da vatandaşlar, cuma namazı için Balıklıgöl Platosu’nda yer alan Dergah Camisi’nde sosyal mesafe kuralına uyarak olarak saf tutarak namaz kıldı. Caminin girişine vatandaşların sağlığını korumak için dezenfektan kabini kuruldu. Gelenlere tek kullanımlık seccade, maske ve kolonya veren görevliler, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu. Cami içerisinde ve avluda seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı.
Vatandaşlar, salgın sürecinde ikinci kez cuma namazı kıldıklarını belirterek, kurallar çerçevesinde seccadelerini ve maske takarak sosyal mesafeli olarak namaz kıldıkları için mutlu olduklarını belirtiler.

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Şanlıurfa Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:14
Sabah
04:58
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:49
Yatsı
21:25

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Akkuzu Eczanesi
Merkez
M.Akif Ersoy Eczanesi
Merkez
Sade Eczanesi
Merkez
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Merkez
Yeşilkaya Eczanesi
Merkez
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