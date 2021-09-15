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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

15.09.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Haliliye ilçesinde bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Ekipler, belirledikleri kırsal mahalledeki iki adrese operasyon düzenledi. Evler ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 5 tabanca şarjörü, 1 tabanca namlusu ve 105 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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