Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi öldü

Şanlıurfa'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kırsal Remzi Mahallesi'nde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sözlü tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda devam eden silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi. Kavga nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.