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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç öldü

02.12.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Nebi Mahallesi'nde bir sokakta yürüyen Müslüm Tacir, silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Tacir, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tacir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırının failleri olduğu iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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