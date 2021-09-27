Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 75 yaşındaki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 75 yaşındaki Mehmet Ç, Eyyübiye ilçesindeki Oduncu Pazarı yakınlarında motosikletten henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Mehmet Ç, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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