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Şanlıurfa'da sınır hattına uzun boylu bitkilerin ekilmesi yasaklandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.08.2020 19:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sınır hattına uzun boylu bitkilerin ekilmesi yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, 221 kilometrelik Suriye sınır hattı boyunca uzun boylu bitkilerin ekilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hudut emniyetinin etkinliğini artırmak ve bölgede görev yapan askeri personel ile sivil halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yeni bir karar alındığı belirtildi.

Şanlıurfa il sınırlarının 221 kilometresinde de Suriye ile sınırın olduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"221 kilometrelik Şanlıurfa hudut hattı boyunca 1'inci ve 2'nci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerinde (özellikle hudut hattına paralel giden köy yolları ile hudut devriye yolundan ve karakol kışlaların dış emniyet duvar/tel çitlerinden itibaren 200 metreye kadar olan alanlarda) 1'inci hat devriye yolundan itibaren 200 metrelik bir alanda uzun boylu bitkilerin (mısır ve ayçiçeği gibi) ekiminin yapılmasına 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince izin verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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