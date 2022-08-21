YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 3 kamyon gıda ürünü imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 3 kamyon gıda ürünü imha edildi

21.08.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 3 kamyon gıda ürünü imha edildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde denetimlerde tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş 3 kamyon gıda ürünü imha edildi.

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince Yenice Mahallesi'ndeki bir gıda toptancısına ait depoda son kullanma tarihi geçen ürünlerin yeni etiket ve ambalajla satışa sunulmaya hazırlandığı tespit edildi.

Depoya yapılan baskında son kullanma tarihi geçmiş, 1 ton akide şekeri, 600 kilogram çekirdek, 550 paket lokum, 240 paket zeytin ve 15 bin leblebi tozu olmak üzere toplam 3 kamyon gıda ürünü ele geçirildi.

El konulan ürünler ekiplerce imha edilirken, işletmeci hakkında tutanak tutuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'daki "Eyyüp Nebi Sabır Evleri" inanç turizmine katkı sağlayacakŞanlıurfa'daki "Eyyüp Nebi Sabır Evleri" inanç turizmine katkı sağlayacak
Eyüpsultan'daki Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi törenle açıldıEyüpsultan'daki Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi törenle açıldı
Giresun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandıGiresun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
İşletme Şanlıurfa Eyyübiye son kullanma tarihi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
04:12
Sabah
05:39
Öğle
12:33
İkindi
16:16
Akşam
19:17
Yatsı
20:39
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.