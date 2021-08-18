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Şanlıurfa'da su tankına düşen çocuk hayatını kaybetti

18.08.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da su tankına düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da su tankına düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Eyyübiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden 6 yaşındaki Bahri Direk, dengesini kaybederek evlerinin bahçesinde bulunan 10 metre derinliğindeki su tankına düştü.

Yakınları tarafından bulunduğu yerden çıkarılan ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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