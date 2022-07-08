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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadını polis ekipleri kurtardı

08.07.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtarma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen kadın, polis ekiplerince kurtarıldı.

Sırrın Mahallesi GAP Vadisi Bulvarı'ndan geçen sulama kanalında yardım isteyen bir kadın sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen Yunus ekipleri, korkuluklardaki bir beze tutunan ve boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarmak için harekete geçti.

Bir polis memuru, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki demir korkuluktan atlayarak sulama kanalındaki kadını kurtardı. Korkuluklardan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kadının kurtarılma anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, polislerin olay yerine gelişi, bir polis memurunun demir korkuluklardan atlayarak kadını kurtarması yer alıyor.

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