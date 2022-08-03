YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da tarlada elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

Şanlıurfa'da tarlada elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

03.08.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da tarlada elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

Şanlıurfa'da sulama yaptığı tarlada elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Halil Polat (45), Harran ilçesi kırsalındaki Ağcıl Mahallesi'nde tarlasını sularken elektrik teline temas etti.

Akıma kapılarak ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polat'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan zanlı hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Şanlıurfa'da hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan zanlı hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Yalova merkezli operasyonda 32 düzensiz göçmen yakalandıGÜNCELLEME - Yalova merkezli operasyonda 32 düzensiz göçmen yakalandı
Akkuyu Nükleer AŞ'den nükleer güç santralindeki çalışanlarla ilgili açıklamaAkkuyu Nükleer AŞ'den nükleer güç santralindeki çalışanlarla ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 3 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:24
Öğle
12:36
İkindi
16:24
Akşam
19:38
Yatsı
21:06
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Balayı 'ballı' değil 'tuzlu' oldu! Girdikleri mekanda...

Balayı 'ballı' değil 'tuzlu' oldu! Girdikleri mekanda...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Annesini katletmişti! Aldığı ceza herkesi şoke etti

Annesini katletmişti! Aldığı ceza herkesi şoke etti

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.