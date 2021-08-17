Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Eyüp Peygamber Caddesi'nde iki grup arasında henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kavgaya karıştığını belirlediği 4 kişiyi gözaltına aldı.
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