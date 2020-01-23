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Şanlıurfa’da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.01.2020 13:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilere yönelik operasyon düzenledi.

Şanlıurfa’da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa’da tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 7 ev ve 2 iş yerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 1 alacak-verecek defteri, 1 adet araç satış sözleşmesi, 2 adet senet, 1 adet tapu senedi, 1 adet dizüstü bilgisayar, 8 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve 25 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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