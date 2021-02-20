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Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

20.02.2021 13:18 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir ilçesinde "tefecilik" suçuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, nakit ihtiyacı olan kişilere yüksek faizli borç karşılığında senet imzalattıkları ve bunları icraya vererek mağdurları zor duruma düşürdükleri tespit edilen A.E. ve İ.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 2 tabanca, 6 tapu, borçlulara ait yaklaşık 500 bin lira değerinde 6 senet ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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