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Şanlıurfa’da temalı meydan ve trafo boyaması

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.09.2020 13:05 | Son Güncelleme

Kent estetiğini ön planda tutan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde meydan ve trafoları boyuyor.Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini bozacak, gözü yorabilecek noktalara sanatsal dokunuşlar yapıyor.

Kent estetiğini ön planda tutan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde meydan ve trafoları boyuyor.
Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini bozacak, gözü yorabilecek noktalara sanatsal dokunuşlar yapıyor. Bu kapsamda kent merkezinde trafo, duvar ve zemin boyama işleri titizlikle devam ediyor. Trafo, duvar ve zemin gibi alanlara çevre koruma kontrol daire başkanlığı tarafından kent estetiğine uygun sanatsal resim ve boyamalar yapılıyor.
Trafolarda kontrollü sosyal hayat anlatılıyor
Şehrin farklı noktalarında pandemi sürecine yönelik maske, mesafe, hijyen kontrollü sosyal hayat konulu görsellerle boyama yapan ekipler, Rabia Meydanı’nda Covid-19 salgınının Türkiye’de etkisini gösterdiği süreçten bu yana takdire şayan bir çalışma temposu sergileyen sağlık çalışanlarına teşekkür amacıyla "minnettarız" yazılı bir boyama çalışması yaptı. Ayrıca ekipler, Sancaktar Mahallesi’nde bir trafoda da boyama işlemi gerçekleştirdi. Ekipler, kentin ana arterlerinden Emniyet Caddesi, Haleplibahçe, Balıklıgöl Kavşağında ve GAP Arena Stadyum Caddesinde korona virüs salgınına karşı alınacak önlemlerle ilgili kontrollü hayatı konu alan görseller çalıştı.
Sağlık çalışanlarından belediyeye teşekkür
Rabia Meydanındaki tüm sağlık çalışanlarına ithaf edilen minnettarız yazılı görselden dolayı sağlık çalışanları Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ve ekibine teşekkür etti.

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