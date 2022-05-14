Şanlıurfa'da temsili trafik polisi olan engelli çocuklar sürücüleri uyardı

Şanlıurfa'da trafik polisi kıyafeti giyen engelli çocuklar, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası kapsamında, çocuklar için etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde bir araya gelen özel çocuklara, polis yeleği giydirilerek kırmızı düdük dağıtıldı.
Polis ekipleriyle trafikteki araçları durduran çocuklar, sürücülerden araçlarını dikkatli kullanmalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.
Etkinlikte çocuklar, polis motosikleti ve araçlarına da binerek bir süre dolaştı.
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