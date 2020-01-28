YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da tezek yığını altında uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa'da tezek yığını altında uyuşturucu hap ele geçirildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da tezek yığını altında uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda tezek yığınının altına gizlenmiş 2 bin 40 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, daha önce uyuşturucu imalatı ve ticareti yapmak suçundan tutuklu olan F.B'nin evinde uyuşturucu hap bulunduğu bilgisine ulaştı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, özel eğitimli köpekle yaptığı aramada tezek yığınının altına gizlenmiş 2 bin 40 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Haliliye’den temizlik personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimiHaliliye’den temizlik personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dedektör Hap Şanlıurfa Uyuşturucu Viranşehir

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Domates üretiminde en büyük sorun hastalık ve zararlılarla mücadele ile olumsuz iklim koşulları

Domates üretiminde en büyük sorun hastalık ve zararlılarla mücadele ile olumsuz iklim koşulları

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:02
Sabah
07:24
Öğle
12:43
İkindi
15:27
Akşam
17:51
Yatsı
19:09

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Ağaç Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Merkez
Hakan Eczanesi
Merkez
İmam Keskin Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Güldeste Eczanesi
Akcakale
Birecik Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

Rafadan Tayfa ekibi Göbeklitepe’de

Rafadan Tayfa ekibi Göbeklitepe’de

Viranşehir’de iletişim seminerleri başladı

Viranşehir’de iletişim seminerleri başladı

Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı

Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.