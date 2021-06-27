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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

27.06.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İlknur Bekşen yönetiminde 27 V 7088 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu 29'uncu kilometresinde, Hasan Atilla'nın kullandığı 52 BC 215 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Hasan Atilla, Emine Atilla, Semanur Atilla, Semra Atilla, Reşat Öles, Nur Şeker kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İlknur Bekşen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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trafik kazası Şanlıurfa

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