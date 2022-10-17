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Şanlıurfa'da üzerine pulluk düşen çocuk öldü

17.10.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da üzerine pulluk düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde traktöre bağlı pulluğun altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Akçalı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde park halinde bulunan traktörle oynayan Ela Nur Demir'in üzerine henüz bilinmeyen nedenle pulluk düştü.

Ağır yaralanan ve yakınları tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Şanlıurfa demir ölüm

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