Şanlıurfa'da yaralı bulunan baykuş korumaya alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, jandarma ekiplerince yaralı bulunan baykuş korumaya alındı.

Şekerli Jandarma Karakolu ekipleri, Deliktaş Mahallesi yakınlarında devriye görevindeyken uçamayan baykuşu fark etti.

Hayvanın kanadından yaralandığını gören ekipler, durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen veteriner hekimler, baykuşu korumaya aldı.

Baykuşun tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz