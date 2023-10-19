Şanlıurfa’da yetiştirilen 20 ceylan doğaya salındı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa 3. Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu’nda yetiştirilen ceylanlar, Vali Hasan Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak’ın katıldığı törenle doğaya bırakıldı.

İstasyona gelişinde Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ve istasyon çalışanları tarafından karşılanan Vali Şıldak, ilk olarak Ziyaretçi Karşılama Merkezini gezdi. Gezisi sırasında Vali Şıldak, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve bölgede yaşayan endemik türler hakkında Bölge Müdürü Çiçek’ten bilgi aldı. Doğal yollarla ölümü gerçekleşen ve özellikle bölgede yayılış gösteren yabani hayvanların tahnitlerinin de sergilendiği karşılama merkezindeki incelemelerinin ardından Vali Şıldak, 20 ceylanı doğaya bıraktı. Böylelikle 15 bin 337 hektarlık bir alanı kapsayan Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında ceylan sayısı 413’e ulaştı.

Şanlıurfa ile özdeşleşen ceylanların doğaya bırakılmasının ardından bir açıklama yapan Vali Şıldak, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz tarafından üretme istasyonumuzda Urfa ceylanlarımız itinayla büyütülüyor, çoğaltılıyor. Bugün biz de onları doğaya bıraktık. Doğal ortamlarında mutlu ve güzel bir hayat yaşasınlar. Vatandaşlarımızı da onlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çünkü bu ceylanlar ülkemizde yetişen en nadide iki ceylan türünden biri. Bölge müdürümüz başta olmak üzere bütün personeline ve Milli Parklar teşkilatına teşekkür ediyoruz. Bugün 20 ceylanı doğaya bırakmış olduk. Hayırlı olsun” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ise yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa Kızılkuyu 75.Yıl Ceylan Üretme İstasyonu’nda 2023 yılında rekor sayıda yavru ceylan hayata gelmiştir. Önceki yıllarda yıllık 40-50 civarında olan yavru sayısı, 2023 yılında 132 olarak kayıtlara geçmiştir. Bu hayvanların farkındalığının artması için valimize bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

