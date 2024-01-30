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Şanlıurfa’da yüzüstü uzanarak motosiklet kullanan sürücü kameraya yansıdı

İHA İHA
30.01.2024 10:21 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken kendi canını ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan hareketleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Evren Sanayi Sitesini birbirine bağlayan Kuzey-Batı çevre yolunda ilerleyen 63 AEC 196 plakalı motosikletin sürücüsü tehlikeli hareketler yaptı. Motosikletinin üzerine yüzüstü uzanarak ilerleyen sürücü, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Arkasındaki araçlara yol vermeyen motosiklet sürücüsü tepkilere neden oldu. Sürücülerin tepki gösterdiği motosikletlinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla da görüntülendi. Bir süre bu şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü daha sonra gözden kayboldu.

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