Şanlıurfa’da yüzüstü uzanarak motosiklet kullanan sürücü kameraya yansıdı

Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Evren Sanayi Sitesini birbirine bağlayan Kuzey-Batı çevre yolunda ilerleyen 63 AEC 196 plakalı motosikletin sürücüsü tehlikeli hareketler yaptı. Motosikletinin üzerine yüzüstü uzanarak ilerleyen sürücü, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Arkasındaki araçlara yol vermeyen motosiklet sürücüsü tepkilere neden oldu. Sürücülerin tepki gösterdiği motosikletlinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla da görüntülendi. Bir süre bu şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü daha sonra gözden kayboldu.

