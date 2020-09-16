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Şanlıurfa'dan Suriye'ye insani yardım

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.09.2020 14:22 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'dan Suriye'ye insani yardım

Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine Şanlıurfa'dan bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde oluşturulan Deniz Feneri ve Yardım Eli Derneği Şanlıurfa Temsilciliğinin destekleriyle hazırlanan ve içerisinde un, gıda ve giyim gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tır, Yenice Mahallesi'nden törenle Suriye'ye uğurlandı.

Platform Başkanı Osman Gerem, burada yaptığı konuşmada, dünyanın gözü önünde aylardır İdlib kırsalında insanlık dramının yaşandığını ve maalesef buna göz yumulduğunu belirtti.

İdlib kırsalında insanların dağa, ağaca sığındığını ifade eden Gerem, şöyle konuştu:

"Gerçekten İdlibli kardeşlerimiz çok zor bir süreçten geçiyor. Özellikle ekmek konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Gittiğimiz yerlerde çadırlarda sadece bize ekmek verin diye yalvarıyorlar. Bunların çoğu dul ve yetim, yaşlı ve çocuk. Onun için biz bir kez daha buradan sesleniyoruz. Un katkılarının yapması için hayırseverlere çağrıda bulunuyoruz. Ne olur o kardeşlerimize cömert elimizi uzatalım. Bir torba da olsa un gönderelim. Bugüne kadar katkı ve destek sağlayan herkesten Allah bin defa razı olsun."

Yardım Eli Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Mustafa Tosun da hayırseverlerden temin ettikleri un ve yardım malzemesinin Suriyelileri ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İdlib'e yardım çağrısında bulunan Tosun, "Bizlerde platform çatısında yıllardan beri yardım çalışmaları yürütüyoruz. İdlib'deki kardeşlerimiz zor durumda onların sıkıntılarını bir nebzede hafifletebilirsek ne mutlu bize. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz. Yardımlarda emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Törene Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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