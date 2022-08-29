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Şanlıurfalı çocuklar AVM'de kültür ve sanatla tanışıyor

29.08.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediyesince bir AVM'de açılan kültür sanat merkezinde, çocuklara atık malzemelerden oyuncak yapma, resim, ebru, satranç, mangala, dama, piyano ve keman gibi ücretsiz kurslar veriliyor - El sanatları öğretmeni Zeynep Çulcu: - "Burada çocuklarımızın sosyal farkındalığa sahip olması ve el becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz"

MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce bir alışveriş merkezinde kurulan kültür ve sanat merkezinde 10 branşta açılan ücretsiz kurslara katılanların sayısı 50 bine ulaştı.

Çocuklar, "Tüketen çocuklardan üreten çocuklara" projesi kapsamında atık malzemelerden oyuncak yapma ile resim, ebru, satranç, mangala, dama, piyano ve keman gibi kurslardan ücretsiz faydalanıyor.

- "Sosyal farkındalığı ve el becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz"

Kültür ve Sanat Merkezi'nin el sanatları öğretmeni Zeynep Çulcu, AA muhabirine, merkezde 7'den 70'e herkese hitap eden, kültür ve sosyal faaliyetlerinin düzenlendiği, ailelerin çocuklarıyla katılabileceği etkinlikler de gerçekleştirdiklerini belirtti.

AVM'ye alışveriş için gelen ailelerin çocuklarıyla merkezi ziyaret ettiklerini ve burada kaliteli zaman geçirdiklerini ifade eden Çulcu, şöyle konuştu:

"Merkezimizde hem çocuklarımız hem de biz mutlu oluyoruz. Burada çocuklarımızın sosyal farkındalığa sahip olması ve el becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Özel günlerimizin dışında 7 gün boyunca etkinliklerimiz oluyor. Çocuklarıyla gelen aileler burada kitap okuyabiliyor, satranç oynayabiliyor veya çocuklarıyla birlikte yaptığımız etkinlikle güzel vakit geçirebiliyorlar. Bizler, aileler ve çocuklarıyla bir gönül bağı oluşturuyoruz. Çocuklar zaten isteyerek ve bilerek geliyorlar. Merkezimizde çocuklarımıza el becerilerinin yanında, çevre, doğa ve hayvan sevgisini de veriyoruz. Biz ailelere evlerinde çocuklarıyla ne gibi etkinlik yapabilirler noktasında da fikirler veriyoruz. Örneğin aileler evlerindeki pet şişeleri çöpe atmayarak onu bir kalemlik veya saksılık yapabiliyor. Daha da önemlisi çocuklar da bunun bilincinde oluyorlar, bir şeyi aldıklarında 'bunu atmayayım, burada kullanabilirim' diye geri dönüşler alıyoruz."

Müzik öğretmeni Zeynep Kurucu da merkezde çocuklara yönelik haftalık 40 saat piyano ve keman dersleri verdiğini söyledi.

Ellerinden geldiğince çocuklar ve ailelerine birçok alanda deneyimler kazandırdıklarını ifade eden Kurucu, "Öğrencilerimize randevu sistemiyle ders saatleri belirlenerek kendi bireysel hızlarında ilerlemeleri ve sonunda da seviyelerini duyurma amaçlı dinletiler düzenliyoruz. Gelen öğrenci sayımız her geçen gün artıyor, bu nedenle de öğretmen sayımız da artacak ve bununla ilgili projelerimiz var." diye konuştu.

Velilerden Ayşe Altınsoy ise haftada 2-3 gün çocuklarını merkeze getirdiğini belirterek, "Kızımı ve oğlumu buraya getiriyorum çok güzel faaliyetler var. Dün resim yaptık, bugün ebru yaptık. Çocuklarım daha önce makas kullanmayı bilmiyordu, etkinlikler sayesinde makas kullanabiliyorlar. Böyle bir merkezin açılmasından dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Çocuklardan Rozalin Gök de gezme amaçlı geldiği AVM'de Kültür ve Sanat Merkezi'ni gördüğünü ve çok eğlenceli bulduğunu anlatarak, kardeşleriyle resim, ebru etkinliklerine katıldıklarını ve keyifli bir zaman geçirdiklerini söyledi.

Ahmet Gök ise merkezi görünce hemen girdiğini ve çok eğlendiğini ifade ederek, tüm çocukları davet etti.

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