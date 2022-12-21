Şanlıurfaspor maçının ardından Wout Weghorst'tan Arjantinli yıldız Messi'ye gönderme!

Dünya Kupası sonrası Türkiye'ye dönen Wout Weghorst, Beşiktaş formasıyla uzun bir aranın ardından çıktığı ilk mücadelede gol atmayı başardı. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Şanlıurfaspor karşısında takımının 4. golünü atan Hollandalı yıldız karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Messi ile yaşadığı gerilim ile Dünya Kupası'na damga vuran Weghorst bu konunun kendisine sorulması sonrası Arjantinli yıldıza göndermede bulundu.

İŞTE WEGHORST'UN O SÖZLERİ...

"KEŞKE DÜNYA KUPASI DA BÖYLE OLSAYDI"

"Dünya Kupası'nda turu geçseydik nasıl olurdu diye hala düşünüyorum. Son zamanlarda hayatımda iki kez geri dönüş oldu. Bugün için 4-2 kötü bir skor değil. Keşke Dünya Kupası'nda da böyle olsaydı"

"ARTIK ADIMI BİLİYOR"

"Maçtan sonra da bu saygımı göstermek istemiştim ama sanırım buna hazır değildi. Artık benim adımı biliyor, bu da benim için pozitif bir şey. Maç içinde Messi'yle bazı anlar yaşadık, o da belki de buna şaşırdı. Kendisine çok fazla saygı duyuyorum. Gelmiş geçmiş en iyilerden biri."



