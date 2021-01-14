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Şanlıurfa’ya 5 buçuk milyon liralık destek

14.01.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa Valiliği ile Assocation for Aid And Relief (AAR) Japan Derneği arasında, Şanlıurfa’da yaşayan geçici koruma, uluslararası koruma başvuru aşamasında veya mülteci statüsündeki çocuklar ile Türk vatandaşı engelli bireyler ile ailelerin desteklenmesine yönelik 5 buçuk milyon lira bütçeli yardım faaliyeti için protokol imzalandı.Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol töreninde, Şanlıurfa Vali Vekili Metin Esen ile AAR Japan Derneği Türkiye Temsilcisi Yoshifumi Kagehira imza attı.

Şanlıurfa Valiliği ile Assocation for Aid And Relief (AAR) Japan Derneği arasında, Şanlıurfa’da yaşayan geçici koruma, uluslararası koruma başvuru aşamasında veya mülteci statüsündeki çocuklar ile Türk vatandaşı engelli bireyler ile ailelerin desteklenmesine yönelik 5 buçuk milyon lira bütçeli yardım faaliyeti için protokol imzalandı.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol töreninde, Şanlıurfa Vali Vekili Metin Esen ile AAR Japan Derneği Türkiye Temsilcisi Yoshifumi Kagehira imza attı. AAR Türkiye Temsilciliği tarafından Şanlıurfa Valiliği koordinesinde yürütülecek yardım ve destek faaliyetinin, insani anlamda büyük önem taşıdığını belirten Esen, projeden 525 yabancı, 175 Türk vatandaşı engelli birey ile 240 yabancı çocuğun faydalandırılacağını, bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları ile 3 bin 625 yabancı bireyin destekleneceğini, projenin toplamda 4 bin 565 kişiye ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.
Desteklerinden dolayı AAR Türkiye Temsilciliği adına protokole imza atan Yoshifumi Kagehira’ya teşekkür eden Vali Vekili Esen, bir yıl sürecek projenin hayırlı olmasını diledi. Projeden faydalanacak yabancı ve Türk vatandaşı bireyler, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile diğer kamu kuruluşları tarafından AAR Japan Derneği kriterlerine uygun şekilde, Harran, Birecik; Bozova, Viranşehir, Siverek ve Hilvan ilçe sınırlarında yaşayan desteğe muhtaç yabancılar, çocuklar ve engellilerden belirlenecek. Proje ile belirlenen bireylere ve ailelerine yönelik genel anlamda yardımcı materyal tedariki, ulaşım, tercüme, bilgilendirme, yönlendirme gibi destek hizmetleri verilecek. Engelli veya kronik hastalık sahibi çocuk veya yetişkinlerin, engelli raporlarında belirtilen tekerlekli sandalye, koltuk değneği, tıbbi boz, gözlük, işitme cihazı, tansiyon aleti, şeker ölçüm aleti gibi yardımcı materyalleri proje ile temin edilecek.
Aynı çalışma ile özel eğitime ihtiyaç duyan fiziksel veya zihinsel engelli yabancı çocukların ihtiyaç tespiti, okul kaydı, rehberlik ve araştırma merkezlerine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilmeleri ve buna yönelik ücretlerin sınırlı bir süre karşılanması sağlanacak.

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