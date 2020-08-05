Şanlıurfa’ya büyük sanayi yatırımı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa, Akçakale, Birecik ve Viranşehir Organize Sanayi Bölgelerinde özel sektörün yatırım yapmasını sağlayacak 21,4 Milyon TL tutarındaki beş projenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenmeye uygun görüldüğünü açıkladı.

İl genelindeki çok büyük genç işgücü potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla hazırladıkları projelere desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür eden Vali Erin, projelerin 12-18 ayda tamamlanacağını ve bölgenin yatırımcılar için cazibe merkezi olma kararlılığını sürdüreceğini söyledi. Hazırladıkları projelerle, katma değeri yüksek üretim ve istihdam sağlayan yatırımların bölgeye yönelmesi suretiyle ekonomik kalkınma, göçün önlenmesi ve potansiyellerin değerlendirilmesini hedeflediklerini belirten Vali Erin, “Bu düşüncelerle hazırladığımız projelerimizin, şehrimiz, ülkemiz ve insanımız için önemini, Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanlarımız ve meslek kuruluşu temsilcilerimizden oluşan heyetle Temmuz ayı başlarında Ankara’da ziyaret ettiğimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a ileterek desteklerini talep etmiştik. Daha önce de uygulamada başarılı olduğu görülen yeni projelerimize desteklerinden dolayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank olmak üzere, projelerin hazırlanmasından uygulama aşamasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Öncelik eğitim ve istihdam

Göreve geldikleri ilk günden itibaren Şanlıurfa’nın kalkınması, refah seviyesinin yükselmesi için projeler üretmeye başladıklarını ve yapılacak işlerin başına eğitim altyapısını güçlendirmeyi aldıklarını hatırlatan Vali Abdullah Erin, il genelinde sanayinin dengeli gelişmesi için hazırladıkları projeleri hayata geçirmeye başladıklarını ve ilçelerde sanayi yatırımlarının gerçekleşmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Şanlıurfa’nın Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip ili olduğunu ve değerlendirilmeyi bekleyen büyük bir işgücünün bulunduğunu kaydeden Vali Erin, “Gençlerimizin eğitimi ve istihdamı için gereken ne varsa yapmak, kamunun imkanlarını bu yolda kullanmak zorunluluğumuz var. Daha önce hazırlanmış yatırım projelerine yenilerini eklemezsek, ağır bir vebalin altına gireriz. Bu anlamda ilk işimiz, geçmişten devam eden yatırım projelerini tamamlamak ve yeni yatırımların önünü açmak oldu. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve ilave edebildiğimiz diğer kaynaklarla yapımını tamamlayarak girişimcilere tahsis ettiğimiz fabrika binalarının üretime başlamasıyla büyük bir talebin olduğunu görmüş olduk. Ayakkabı ve hazır giyim sektöründe ilimizde yatırım yapmak isteyen girişimcilerin büyük bir talebi var. Bu talebi karşılamak için hazırladığımız projeleri de en kısa sürede tamamlayarak ülkemizin ve milletimizin istifadesine sunacak, imkanlar ölçüsünde yeni yatırım projelerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

