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Şanlıurfa’ya ’en iyi tanıtım ödülü’

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.02.2020 17:14 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2020, İstanbul TUYAP Fuar Merkezi’nde son yılların en yoğun katılımını bir araya getirdi.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2020, İstanbul TUYAP Fuar Merkezi’nde son yılların en yoğun katılımını bir araya getirdi. Tamamlanan organizasyonun ardından kültür turları dalında en iyi en iyi destinasyon tanıtım ödülüne Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi layık görüldü.
Dünyanın en büyük 4 Turizm Fuarı arasında gösterilen ve 94 ülkeden bin 200 katılımcı firmanın yer aldığı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2020 tamamlandı. 4 gün süren fuara Şanlıurfa ekibi Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Karaköprü, Haliliye ve Eyyubiye İlçe Belediyeleri, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, seyahat acenteleri, oteller, konuk evleri ve işletmeleri ile ortak olarak katıldı. 30 Ocak - 2 Şubat tarihlerinde gerçekleşen fuarda yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm Şanlıurfa ekibi en yoğun ilgi gören adres oldu.
Şanlıurfa ekibine teşekkür
Turizm sektör temsilcileri, EMITT Fuarı’nın açılışına katılan ve ilk günden itibaren fuarın aşamalarını takip eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ilçe belediye başkanlarına destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.
Fuarda ayrıca kültür turları dalında en iyi en iyi destinasyon tanıtım ödülü Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne verildi. Şehrin inanç, tarihi ve turistik değerlerini en iyi şekilde yansıtan adres olarak gösterilen Büyükşehir Belediyesi’nin ödülü alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, Şanlıurfa’yı gerek Türkiye’de gerekse uluslararası platformlarda en iyi şekilde tanıtabilmek için tüm şehir olarak ortak hareket ettiklerini söyledi.

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Merkez
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Merkez
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Merkez
Kaya Eczanesi
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