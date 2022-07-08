YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sanofi Türkiye'nin "Hep Birlikte Güçlüyüz" projesine Altın Pusula ödülü

Sanofi Türkiye'nin "Hep Birlikte Güçlüyüz" projesine Altın Pusula ödülü

08.07.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanofi Türkiye, çalışan memnuniyetini en yüksek seviyede tutmak, çalışanların kariyer ve bireysel gelişimlerini desteklemek, onlara güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sunmak için fark yaratan projeleri hayata geçiriyor

İSTANBUL (AA) - Sanofi Türkiye'nin "Hep Birlikte Güçlüyüz" projesi 20. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nin "Kurum İçi İletişim" kategorisinde birinci oldu.

Sanofi Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'nin (TÜHİD), başarılı halkla ilişkiler çalışmalarını ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla organize ettiği etkinlikte ödüller sahiplerini buldu.

Şirketin, gündelik yaşam ve çalışma hayatı rutinlerinin tamamen değiştiği salgın döneminde, kurum içi iletişimi güçlendirmek, takım ruhunu canlı tutabilmek, çalışanlara destek ve motivasyon sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Hep Birlikte Güçlüyüz" projesi Kurum İçi İletişim kategorisinde Altın Pusula ödülüne layık görüldü.

Normalleşme sonrasında da yenilenerek ve güncellenerek başarıyla devam eden proje kapsamında öncelikle, Kurumsal İletişim, İnsan Kaynakları ve İş Sağlığı İş Güvenliği birimleri bir araya gelerek ihtiyaç haritası belirledi. Bu ihtiyaçları kapsayan 360 derecelik iletişim planı hayata geçirildi. "Söz Sizde" adı verilen geri bildirim sistemi sayesinde, projenin değişen ihtiyaçlara hizmet edecek şekilde geliştirilmesi sağlandı.

Hep Birlikte Güçlüyüz kapsamında, tüm iç iletişim çalışmaları "Bilgi Akışı", "Takım Birlikteliği", "Gelişim" ve "Sağlıklı Ol" başlıkları altında toplandı.

Bu dört başlık altında düzenlenen etkinliklere Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Nil Karaibrahimgil, Geveze gibi ünlü isimler de konuk olarak katıldı.

Proje halen değişen ihtiyaçlara yönelik olarak şirket içi iletişimi daha da güçlendirmek için sürekli gelişerek devam ediyor.

Tüm politika ve uygulamalarının odağına insanı alan Sanofi Türkiye, çalışan memnuniyetini en yüksek seviyede tutmak, çalışanların kariyer ve bireysel gelişimlerini desteklemek, onlara güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sunmak için fark yaratan projeleri hayata geçiriyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da Kuştepe sakinleriyle polisler arasında dostluk maçı oynandıİstanbul'da Kuştepe sakinleriyle polisler arasında dostluk maçı oynandı
Manisa'da kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulunduManisa'da kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu
Trabzon'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildiTrabzon'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi
Anahtar Kelimeler:
altin pusula

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:33
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Çiçek Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Arık Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Rahat olun! Koltuk altı kararmaları bu yöntemle geçiyor

Rahat olun! Koltuk altı kararmaları bu yöntemle geçiyor

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.