Sanofi Türkiye'nin "Hep Birlikte Güçlüyüz" projesine Altın Pusula ödülü

İSTANBUL (AA) - Sanofi Türkiye'nin "Hep Birlikte Güçlüyüz" projesi 20. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nin "Kurum İçi İletişim" kategorisinde birinci oldu.

Sanofi Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'nin (TÜHİD), başarılı halkla ilişkiler çalışmalarını ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla organize ettiği etkinlikte ödüller sahiplerini buldu.

Şirketin, gündelik yaşam ve çalışma hayatı rutinlerinin tamamen değiştiği salgın döneminde, kurum içi iletişimi güçlendirmek, takım ruhunu canlı tutabilmek, çalışanlara destek ve motivasyon sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Hep Birlikte Güçlüyüz" projesi Kurum İçi İletişim kategorisinde Altın Pusula ödülüne layık görüldü.

Normalleşme sonrasında da yenilenerek ve güncellenerek başarıyla devam eden proje kapsamında öncelikle, Kurumsal İletişim, İnsan Kaynakları ve İş Sağlığı İş Güvenliği birimleri bir araya gelerek ihtiyaç haritası belirledi. Bu ihtiyaçları kapsayan 360 derecelik iletişim planı hayata geçirildi. "Söz Sizde" adı verilen geri bildirim sistemi sayesinde, projenin değişen ihtiyaçlara hizmet edecek şekilde geliştirilmesi sağlandı.

Hep Birlikte Güçlüyüz kapsamında, tüm iç iletişim çalışmaları "Bilgi Akışı", "Takım Birlikteliği", "Gelişim" ve "Sağlıklı Ol" başlıkları altında toplandı.

Bu dört başlık altında düzenlenen etkinliklere Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Nil Karaibrahimgil, Geveze gibi ünlü isimler de konuk olarak katıldı.

Proje halen değişen ihtiyaçlara yönelik olarak şirket içi iletişimi daha da güçlendirmek için sürekli gelişerek devam ediyor.

Tüm politika ve uygulamalarının odağına insanı alan Sanofi Türkiye, çalışan memnuniyetini en yüksek seviyede tutmak, çalışanların kariyer ve bireysel gelişimlerini desteklemek, onlara güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sunmak için fark yaratan projeleri hayata geçiriyor.

