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Sansar Salvo kimdir, nereli ve kaç yaşında? İntihar girişiminde bulunan ünlü rapçi Sansar Salvo'nun sağlık durumu!

15.11.2023 08:08 | Son Güncelleme:
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Ünlü rapçi Sansar Salvo intihar girişiminde bulunduğuna yönelik haberler sonrası gündem oldu. Birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Ünlü sanatçı 43 farklı ilaç içerek intihara kalkıştı. Peki, Sansar Salvo kimdir, nereli ve kaç yaşında? İntihar girişiminde bulunan ünlü rapçi Sansar Salvo'nun sağlık durumu nasıl?

Sansar Salvo geçtiğimiz hafta intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı. Ünlü isim, osyal medyadaki bu paylaşım sonrası arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. 'Dum Taka Dum', 'Ne Kadar Umrumda?', 'Ağır Roman' ve 'Kasımpatı' gibi söylediği şarkılarla bilinen Sansar Salvo'ya ilişkin açıklama rapçi Ekincan Arslan tarafından yapıldı. İşte Sansar Salvo'nun biyografisi ve sağlık durumuna dair merak edilenler...

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SANSAR SALVO KİMDİR?

Sansar Salvo sahne adıyla bilinen Ekincan Arslan 18 Ağustos 1989 senesinde Kadıköy'de dünyaya geldi.

Aslen Malatyalıdır. 10 yaşından beri rap dinleyen Sansar Salvo, kasetler almaya başladı ve rap müzikte kendini geliştirerek ilk olarak 14 yaşında sahneye çıktı.

2010'da kanser hastalığına yakalanan olan Türkçe rap sanatçısı Sansar Salvo, yaklaşık 4 sene süren tedavisinden sonra eski günlerine geri dönerek 2014 yılında “24. Şarjör” adlı albümünü çıkarttı. Bu albümü sırasıyla “Yakında Şans” ve “Şimdi Şans” albümleri takip etti.

SİNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN SANSAR SALVO'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Rap sanatçısı Sansar Salvo, geçtiğimiz hafta 43 farklı ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Olay, Twitter (X) üzerindeki paylaşımlarına bakıldığında geçen hafta yaşandığı için sağlık durumu nispeten iyi görünüyor.

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