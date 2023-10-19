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Şap hastalığı nedeniyle kapatılmıştı, tekrardan açılıyor

19.10.2023 11:21 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin en büyük hayvan pazarı olma özelliğini taşıyan ve şap hastalığı nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki hayvan pazarı yeniden açılıyor.

Şap hastalığı nedeniyle kapatılmıştı, tekrardan açılıyor

Türkiye ve Sivas genelinde görülen Irak kaynaklı yeni tip şap hastalığı sebebiyle hayvan pazarları yaklaşık 4 ay önce tedbir maksatlı kapatılmıştı. İl genelinde ki hayvan pazarları ve Türkiye’nin en büyük hayvan pazarı olma özelliği taşıyan Şarkışla hayvan pazarı, Sivas İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı ile 21 Ekim Cumartesi günü yeniden açılacak.

SAT 2 serotipi şap hastalığının görülmesinin ardından yayılmasını önlemek amacıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Şarkışla Hayvan Pazarı da kapatılmıştı. Mart ayında kapatılan pazar bir süre açılıp yaklaşık 4 ay önce yeniden kapatıldı. Kapatılan hayvan pazarı sessizliğe bürünmüştü.

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