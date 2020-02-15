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Sapadere Kanyonunda bakım

ANTALYA HABERLERİ  | 15.02.2020 15:00 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Sapadere Kanyonunda aşırı yağışlardan bozulan yollarda çalışmalara başlandı.
Sapadere Kanyonu’nda ahşap yürüyüş yolları ve girişteki parkelerin tamiratı yapılıyor. İki ayrı ekip tarafından yürütülen çalışmalarla Kanyonun ziyaretçiler için daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Alanya’nın önemli turistik noktalarından Demirtaş vadisinde bulunan Sapadere Kanyon yolu Alanya Belediyesi tarafından genişletilip asfaltlanmıştı.

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