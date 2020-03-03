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Şaphane tek vücut oldu, şehitler için yürüdü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.03.2020 19:29 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 7’den 70’e tüm vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla ’İdlib şehitleri ve Mehmetçiğe destek’ yürüyüşüne katıldı.Şaphane Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüşe Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri, kurum ve idari amirleri, üniversite, lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri ve 7’den 70’e vatandaşlar katıldı.Üniversite ve lise öğrencilerinin taşıdığı dev Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, Fuat Bey Caddesi, Güner Önce Caddesi üzerinden devam edip, tarihi Kocaseyfullah Camii önünde sona erdi.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 7’den 70’e tüm vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla ’İdlib şehitleri ve Mehmetçiğe destek’ yürüyüşüne katıldı.
Şaphane Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüşe Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri, kurum ve idari amirleri, üniversite, lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri ve 7’den 70’e vatandaşlar katıldı.
Üniversite ve lise öğrencilerinin taşıdığı dev Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, Fuat Bey Caddesi, Güner Önce Caddesi üzerinden devam edip, tarihi Kocaseyfullah Camii önünde sona erdi. Şaphane’de görevli din görevlileri tarafından burada Kur’an-ı Kerim okundu ve şehitler için hep birlikte dua edildi.
Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu yaptığı açıklamada, "Birlik ve beraberlik içerisinde bu anlamlı yürüyüşe katılan tüm herkese teşekkür ediyorum. Rabbim ordumuza zaferler nasip etsin. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim" dedi.

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