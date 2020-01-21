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  4. Şaphane’de 2020 yılının genel yatırımları gündeme alındı

Şaphane’de 2020 yılının genel yatırımları gündeme alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.01.2020 09:49 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak’ın katıldığı toplantıda köylerdeki sorunlar konuşuldu.Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamda, ’’Kütahya İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İl Genel Meclisi Üyeleri, İlçe Özel İdare Müdürü Recep Yalçın ve tüm muhtarlarımız ile köylerimizdeki sorunları ele aldığımız bir toplantı düzenledik.

Şaphane’de 2020 yılının genel yatırımları gündeme alındı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak’ın katıldığı toplantıda köylerdeki sorunlar konuşuldu.
Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamda, ’’Kütahya İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İl Genel Meclisi Üyeleri, İlçe Özel İdare Müdürü Recep Yalçın ve tüm muhtarlarımız ile köylerimizdeki sorunları ele aldığımız bir toplantı düzenledik. Toplantımızda su depolarımızın bakım ve onarımı, İnceğiz ve Karakür köyümüzün mera ıslahı, klorlama cihazlarımızın bakımı ve 2020 yılının genel yatırımları gündeme alındı’’ diye konuştu.
Toplantının ardından gelen tüm misafirlere Şaphane Belediyesi tarafından yemek ikramında bulunuldu.

Şaphane’de 2020 yılının genel yatırımları gündeme alındı

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