Şaphane’de ekmek satışları poşetlenerek yapılacak

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde ekmeklerin poşetlenerek halka satılmaya başlandığı bildirildi.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’Belediyemizce hijyene olan duyarlılığımızı daha da üst seviyeye çıkararak bugünden itibaren ekmeklerimiz poşetlenerek halkımızın hizmetine sunulmaya başlanılmıştır. Ayrıca Korona virüse karşı olan dezenfekte çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda ilçemizin tüm sokakları ve kapalı pazar yeri itfaiye ekiplerimiz tarafından dezenfekte edilmiştir’’ dedi.

