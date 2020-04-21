YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. ’’Şaphane’de tarım ve hayvancılıkta düşüş beklenmiyor’’

’’Şaphane’de tarım ve hayvancılıkta düşüş beklenmiyor’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.04.2020 10:42 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde tarım ve hayvancılık alanında geçen yıla göre aynı oranda ürün ve gelir beklendiği Korona virüs (Covid-19) salgınının üreticiyi etkilemediği bildirildi.Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, yaptığı açıklamada, ’’Şu ana kadar şaphane ilçemizde tarım sektöründe hava şartları bakımından olumsuz bir durumumuz olmadı.

’’Şaphane’de tarım ve hayvancılıkta düşüş beklenmiyor’’

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde tarım ve hayvancılık alanında geçen yıla göre aynı oranda ürün ve gelir beklendiği Korona virüs (Covid-19) salgınının üreticiyi etkilemediği bildirildi.
Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, yaptığı açıklamada, ’’Şu ana kadar şaphane ilçemizde tarım sektöründe hava şartları bakımından olumsuz bir durumumuz olmadı. Sadece erken açan kayısılarda don olayı olmuştur. Badem, erik, ceviz, vişne ve kiraz ağaçlarında bir sorun yoktur. Hava şartları bu şekilde devam ederse, bolluk içersinde bir sezon geçireceğinizi tahmin ediyorum. Bu salgın hastalık belasından bir an evvel kurtulursak pazarımız da iyi olur. İnşallah çiftçilerimiz Korona viris (Covid-19) zor şartlar altında üretime devam etmektedirler. Hayvancılık| yapanlar da kış ayını atlattı. Allah’ın izniyle hayvancılık yapan üreticiliemizde de bereketli bir yıl bekliyoruz. Tüm zor şartlara rağmen övgüyü ve desteği hak eden, bizi aç bırakmamak için üreten kardeşlerimize minnet borcunuzun olduğunu unutmayalım’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Başkan Alim Işık: "Hedefimiz sıfır atık"

Başkan Alim Işık: "Hedefimiz sıfır atık"

Kuşadası’nda yaşayan 67 yaşındaki İngiliz evinde ölü bulundu

Kuşadası’nda yaşayan 67 yaşındaki İngiliz evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlamasında yol çizgileri yenilendi

Sokağa çıkma kısıtlamasında yol çizgileri yenilendi

Başkan Büyükgöz’den şehit ailelerine yakın ilgi

Başkan Büyükgöz’den şehit ailelerine yakın ilgi

Kütahya Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:36
Sabah
06:07
Öğle
13:04
İkindi
16:48
Akşam
19:50
Yatsı
21:15

Kütahya Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Kaya Eczanesi
Merkez
Zeytinler Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Derman Eczanesi
Simav
Sağlık Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.