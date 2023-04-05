Sarayburnu'nda kaçak su ürünleri avcılığı yapan trol teknesine el konuldu

Fatih Sarayburnu önlerinde kaçak su ürünleri avcılığı yapan trol teknesine el konulurken 4 kişiye toplam 231 bin 898 lira ceza kesildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında kaçak su ürünleri avcılığına yönelik yetkili kurumların denetimleri sürüyor.

Denetimler sırasında Fatih Karakol Komutanlığı Görüntüleme Merkezince bir balıkçı teknesinin Sarayburnu önlerinde trol ile su ürünleri çıkardığı tespit edildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Kadıköy Kolluk Destek Tim Komutanlığı KB-27 botu, olay yerine intikal ettirildi.

Yasak sahada kaçak trol avcılığı yapan tekne tespit edilerek yasal işlemlerin yapılması için Fatih Karakol Komutanlığına getirildi.

Aralarında tekne sahibinin de olduğu 4 kişiye "yasak sahada trol ile kaçak su ürünleri avcılığı yapmak" suçundan toplam 231 bin 898 lira ceza kesilirken tekneye el konuldu.

